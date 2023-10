Pontecorvo, TreEsse e riscossione tributi: il giudice sospende i pignoramenti a una società

Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Cassino ha accolto l’istanza dell’avvocato Ivan Santopietro, difensore di un imprenditore di Pontecorvo che nei giorni scorsi si era visto recapitare diversi pignoramenti da parte della Tre Esse. Immediato il ricorso per impugnare quei pignoramenti: l’avvocato Santopietro ha contestato tutta una serie di violazioni da parte della Tre Esse, tra le quali si annovera anche l’avvenuta scadenza del contratto di affidamento e l’illegittima attività di riscossione effettuata dopo tale scadenza.

La pronuncia del Giudice dell’Esecuzione non è l’unica, dato che già lo scorso anno lo stesso Tribunale di Cassino aveva accolto i medesimi motivi di ricorso presentati dall’avvocato Giuseppe Carnevale, mentre nel mese di agosto era intervenuta anche una sentenza del Tribunale di Piacenza su ricorso dell’avvocato Davide Iannarelli che aveva ribadito come “La Tre Esse Italia s.r.l. non è legittimata ad agire per il Comune di Pontecorvo per l'accertamento, la riscossione e le attività esecutive di recupero dei crediti comunali dopo la scadenza del contratto avvenuta del 2020”.

"Si sta delineando, dunque, un chiaro indirizzo giurisprudenziale a favore dei contribuenti, per i quali si attenderanno anche i provvedimenti che le Istituzioni vorranno adottare", è stato spiegato dal legale.