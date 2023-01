Pontecorvo, stroncato da un malore a 44anni: città sotto choc per la morte di Enrico

Il 6 gennaio scorso era stato soccorso nella sua abitazione di via Aldo Moro a Pontecorvo. Era rimasto a terra per diverso tempo dopo una caduta in casa erano intervenuti i vigili del fuoco e il 118, oggi, 14 gennaio, c’è stato il tragico epilogo per il 44enne pontecorvese Enrico Durazzo. La morte è arrivata dopo alcuni giorni di ricovero in un reparto dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

I social e i gruppi sono stati subissati di messaggi e di ricordi. Molti incentrati sulla sua fede calcistica: il Napoli. «Enrico Durazzo uno di noi, ora corri tra nuvole con il tuo inseparabile scooter, Enrico ragazzo del nostro rione», ha ricordato Gabriele Zonfrilli presidente del comitato Cittadino. «Conserverò sempre con affetto tutti quei minuti che abbiamo passato insieme, ognuna di quelle risate che abbiamo condiviso, ognuno di quei racconti che abbiamo raccontato. Buon Viaggio», ha scritto un suo amico.«La vittoria del Napoli la dedichiamo a te», ha scritto una ragazza.

I funerali ci saranno nella giornata di lunedì, 16 gennaio, alle ore 10.30 nella chiesa Santissima Annunziata di Pontecorvo.