Pontecorvo, scopre i ladri in casa e li mette in fuga

Ancora due furti notturni a Pontecorvo. Com’era già successo la settimana scorsa ad essere colpita è stata la zona di Campo Vincenzo, ma anche contrada Vallario. In un caso i malviventi sono riusciti a portare via ori e contanti, i proprietari erano in casa ma non si sono accorti nulla.

In un altro caso proprio la presenza dei proprietari ha fatto desistere i malviventi e il colpo è saltato. Ad accorgersi del furto in atto, infatti, è stata la proprietaria di casa che ha allertato i carabinieri mettendo in fuga i malintenzionati.

I controlli notturni posti in essere dai carabinieri sono costanti, ciò ha permesso di evitare diversi colpi e, in più di qualche occasione, ci sono stati inseguimenti.

Solo qualche settimana fa i carabinieri avevano intercettato un'auto, con a bordo i malviventi, dopo un colpo a Castrocielo dov'era stata rubata una pistola. Per sfuggire all'arresto i malviventi si erano dati alla fuga sfondando la barriera autostradale a Ceprano