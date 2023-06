Pontecorvo, scontro tra un'auto e uno scooter: ferito in ospedale e traffico in tilt

Scontro tra un'auto e uno scooter, poco prima delle 18 di oggi, 7 giugno 2023, nei pressi del ponte curvo a Pontecorvo. Un uomo, che era in sella al mezzo a due ruote, è stato scaraventato a terra, subito soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri della locala stazione, mentre la gestione del traffico è stata affidata alla polizia locale. Lo storico ponte è stato chiuso al traffico, ci sono ingorghi e rallentamenti, verrà riaperto non appena saranno terminati i rilievi.