Pontecorvo, Roscia dall'ascesa del '98 all'addio: «Non sarò più candidato sindaco, lascio a fine mandato»

Alcuni lo davano ormai per certo, altri non lo avrebbero mai detto, ora c'è l'ufficialità: Riccardo Roscia lascia il suo impegno amministrativo, ma non quello politico. Detta fuori dal politichese: non sarà più candidato alla carica di sindaco. L'annuncio è arrivato nella tarda mattinata di oggi, 12 agosto 2023, in risposta ad un commento sui social. L'occasione è stata la festa dell'aratura-memorial "Gianluca Pellegrini" in corso in località Melfi a Pontecorvo. E' stata scattata una foto in cui compare insieme al sindaco Anselmo Rotondo e ad altri membri della maggioranza. La foto è finita sui social ed è partita la ridda di commenti. C'è stato chi ha gridato all'inciucio, ma lui, Roscia, ha subito risposto: "A tutti coloro che pensano all’inciucio, alla guerra politica, posso solo dire che il rispetto per le istituzioni è educazione, altra cosa è la coerenza politica. Comunque, voglio solo precisare che per me la politica amministrativa locale finisce al termine di questo mandato. Giusto per chiarire a tutti coloro che non hanno nulla da fare, e si divertono a cercare di denigrare il prossimo".

Roscia, grande appassionato di rally, è stato sindaco giovanissimo con alcune interruzioni, del 1998, dopo la morte di Manfredo Coccarelli, passando per i plebisciti del 2001 e del 2006, fino alle dimissioni del 2009.

Poi, dopo la piena riabilitazione per due vicende giudiziarie è iniziata la sfida con l'attuale sindaco Anselmo Rotondo. Ha sfiorato per due volte nel 2015 e nel 2020 la vittoria, superato la prima volta per 139 voti e la seconda per 200 voti. Ha sempre avuto uno zoccolo duro di elettorato che, in ogni occasione, non lo ha abbandonato. Alle scorse regionali c'era un accordo per un assessorato in quota Udc, poi sfumato.

"Sono stato candidato due volte al Comune e due volte alla Regione, ma non ho ottenuto il risultato sperato, è stata una grande opportunità persa per il territorio", dice. Poi aggiunge: "Sono consapevole del fatto che la prossima volta avrei più opportunità di ritornare a fare il sindaco, ma ormai il mordente non c'è: detto francamente non mi va, preferisco l'impegno politico con l'Udc a Roma. A livello locale resto fedele al mandato elettorale ricevuto nel 2020, ma le guerre personali non sono il mio modo di fare politica: questo mi ha insegnato Manfredo Coccarelli e Fernando D'Amata. In consiglio comunale la maggior parte delle volte avversiamo la maggioranza, ma quando i provvedimenti sono giusti vengono sostenuti".