Pontecorvo, ricordato don Roberto Sardelli nell'anniversario della morte

Questa mattina, 25 febbraio, nel cimitero di Pontecorvo, gli ex alunni della Scuola 725, gli amici di Pontecorvo, i volontari della Caritas Porta Aperta, i familiari, con la benedizione di don Mario Pasquale di Roma, hanno voluto rendere omaggio alla tomba di don Roberto Sardelli nel quarto anniversario dalla sua morte. Ci sono state diverse testimonianze sulla figura di don Roberto come educatore e sacerdote sempre vicino agli ultimi.

Venerdì c'era stata l'intitolazione dell'aula giunta del Settimo Municipio di Roma. “Vogliamo che l’importanza che il territorio attribuisce all’opera di don Roberto Sardelli possa trovare anche una traduzione simbolica e, per questo, abbiamo pensato di dedicargli la sala dove, nel municipio, vengono prese molte di quelle decisioni che sono finalizzate a migliorare il territorio" era stato il commento del minisindaco.

Don Roberto da Pontecorvo nel 1968 si trasferisce a Roma dove dedica la sua vita alla favela abitata soprattutto da migranti giunti nel secondo dopoguerra dal Mezzogiorno. La sua è un'opera costante che va avanti per anni fino a fondare la scuola 725. La scuola prende il nome dal numero civico della baracca che Don Roberto prese in affitto per aprirla ai bambini, figli dei baraccati dell’Acquedotto Felice: diede loro un’opportunità educativa e di crescita.