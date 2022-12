Pontecorvo, precetto di Natale per i carabinieri nella chiesa San Paolo

Si è svolta questa mattina, nella chiesa San Paolo di Pontecorvo, il precetto di Natale dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo. A chiamare a raccolta i comandanti e agli addetti delle stazioni dipendenti il capitano Bartolo Taglietti. Una cerimonia assai sentita per il ritorno alla "normalità" dopo la fine delle restrizioni legate al Covid-19. Il parroco, don Lucio Fusco, ha tessuto parole di elogio per i carabinieri, sempre pronti ad intervenire in aiuto alla popolazione.

Presente il generale di brigata, Luigi Sparagna, presidente della locale Associazione nazionale carabinieri unitamente a quelle del territorio della compagnia e a diversi iscritti.