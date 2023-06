Pontecorvo, palme incendiate sul Lungoliri: danni e indignazione

Tre palme date alle fiamme in via Lungoliri. L'atto vandalico c'è stato nel pomeriggio di oggi, 9 giugno 2023, a Pontecorvo. L'allarme è stato dato intorno alle 17.45 dai tanti automobilisti di passaggio. Nel giro di poco c'è stato l'intervento della squadra antincendio della protezione civile, coordinata da Catia Prata, e l'intervento dei carabinieri.

Il sindaco Anselmo Rotondo con un post apparso sulle sue pagine social ha usato parole durissime. "Un gesto deplorevole e da codice penale, il mio appello è a tutta la cittadinanza: chi ha visto qualcosa mi informi, anche in forma anonima, e provvederò con la denuncia. Non è giusto che le palme che abbelliscono il nostro Lungoliri siano danneggiate in maniera plateale. Ringrazio per il celere intervento la protezione civile, i carabinieri e i carabinieri forestali".