Pontecorvo, il professore Gerardo Villanacci nuovo presidente Consiglio superiore beni culturali

Il professor Gerardo Villanacci, ordinario di diritto privato, all’Università Politecnica delle Marche, è il nuovo presidente Consiglio Superiore Beni Culturali Paesaggistici. La nomina al massimo vertice dell’ organo consultivo del Ministero della Cultura è stata voluta proprio dal ministro Gennaro Sangiuliano.

La notizia delle scorse ore è rimpallata subito a Pontecorvo, paese di origine, dove recentemente gli è stata attribuita la cittadinanza onoraria per la sua attività di avvocato cassazionista, editorialista del Corriere della Sera, opinionista televisivo e giornalista pubblicista.

Del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici fanno parte anche i Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici per l'archeologia, per l'arte e l'architettura contemporanee, per le belle arti, per le biblioteche e gli istituti culturali, per il paesaggio, per i musei e l'economia della cultura, per gli archivi.