Mercoledì 12 Giugno 2024, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 15:43

Estorce soldi al compagno di classe disabile per la vendita di un telefonino: 16enne finisce in comunità. La storia arriva da Pontecorvo, dove ieri mattinata i carabinieri della locale stazione, diretti dal luogotenente Mauro Scappaticci, hanno notificato, ad un sedicenne originario di Tor Bella Monaca (Rm), già noto per precedenti di Polizia, e già posto presso una casa famiglia del posto, un’ordinanza di collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i minori di Roma. Nei suoi confronti è stato ipotizzato il reato di estorsione aggravata.

I fatti, come ricostruito dai militari dell'Arma gli ordini del capitano Bartolo Taglietti, risalgono al mese di marzo scorso quando i genitori della vittima, anch’esso minore e diversamente abile che frequenta un istituto di Pontecorvo, denunciarono che il figlio, da più tempo, riceveva continue minacce dal proprio compagno di scuola, che pretendeva altre somme di denaro, oltre ai 500 euro già consegnatigli, per la vendita di un telefono cellulare e delle cuffiette, entrambi non funzionanti.

Gli accertamenti portati a termine dai carabinieri della stazione di Pontecorvo hanno poi consentito di riscontrare quanto denunciato e di informare la Procura minorile che, per gli episodi, ha disposto il provvedimento cautelare restrittivo a carico del presunto responsabile.