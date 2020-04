© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esplosione, paura e danni. E’ successo a Pontecorvo nella prima serata di ieri, dove un boato, sentito fino a Piedimonte San Germano, Castrocielo, San Giovanni Incarico e Roccasecca, ha rotto il silenzio di interi paesi in quarantena.Con ogni probabilità si è trattato di un grosso residuato bellico innescato da un piccolo incendio di sterpaglie. Ma questa è solo la prima ipotesi.Sul posto, in via Leuciana, al confine tra Pontecorvo e Castrocielo, alle 19.40, sono arrivati i carabinieri della stazione di Pontecorvo.E’ partita subito l’ispezione e nel giro di poco è stato trovato il punto in cui c’è stata la deflagrazione: un’area agricola tra due abitazioni (nella foto). Lì è stata trovata una buca e intorno segni di un’esplosione. In un primo momento si è pensato all’esplosione di una bombola del gas, ma poi, dopo i primi accertamenti, è stata ipotizzata l’esplosione di un ordigno bellico.In serata sono stati attivati gli artificieri per la valutazione del caso e nelle prossime ore si capirà, nel dettaglio, cos’è successo.Lo spostamento d’aria è stato talmente forte da aprire porte e finestre alla case nell’arco di 500 metri. Non ci sono stati feriti, ma solo danni ad alcune automobili, alle quali sono scoppiati i vetri, e alle abitazioni.Cos’è avvenuto lo chiariranno i carabinieri del capitano Tamara Nicolai e del maresciallo Mauro Scappaticci. Sono stati eseguiti i rilievi nel terreno e ascoltato alcuni testimoni. Gli accertamenti sono in corso.Per ora resta la paura. Una paura che, pochi istanti dopo, è stata esternata sui social dai cittadini.«Ero con mio figlio in soggiorno, stavamo giocando quando il boato ha aperto le finestre» ha raccontato sul web. «Ci siamo affacciati ed abbiamo visto solo fumo, poi sono arrivati i carabinier». Altra testimonianza di un residente della zona: «Mi trovavo in giardino dopo l’esplosione i detriti sono arrivati sulle nostre case. Sono piovuti come grandine. Una sensazione davvero brutta».