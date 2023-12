Sabato 16 Dicembre 2023, 08:04 - Ultimo aggiornamento: 08:08

Esalazione di prodotti disgorganti all'interno della struttura sanitaria, reparto evacuato per qualche ora e panico tra gli operatori sanitari. Pomeriggio di paura quello vissuto ieri alla Casa della Salute di Pontecorvo, dove improvvisamente, in alcuni ambienti, l'aria è diventata irrespirabile: c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

I disagi per gli utenti, tuttavia, sono stati limitatissimi perché il sistema di sicurezza interno è stato tempestivo ed ha funzionato al meglio. L'allarme ai vigili del fuoco è stato lanciato pochi minuti prima delle 16, quando gli operatori presenti nella struttura sanitaria (quattro tra medici e addetti alla Radiologia e due addetti al servizio di prenotazioni) hanno avvertito una forte esalazione che, in pochi secondi, ha messo in allarme. Nessuno, pero, ha accusato malori.

LA RICOSTRUZIONE

LE REAZIONI

Subito si è compresso, però, che qualcosa di anomalo stava succedendo e, in pochi minuti, il reparto di Radiologia è stato evacuato. Tutti i presenti sono stati invitati a spostarsi all'esterno della Casa della Salute. Intorno alle 16.15 una squadra di vigili del fuoco si è recata sul posto. Indossando maschere e bombole di ossigeno, i pompieri si sono introdotti nel reparto interessato. Alla mente di molti sono balzate le immagini della tragedia di Tivoli. Nulla di tutto ciò. Con la fattiva collaborazione degli addetti alla manutenzione è stato individuato, nel giro di poco, il punto esatto dov'era in atto una semplice esalazione da prodotti disincrostatati risalita fino al reparto di Radiologia. E' stata trovata, infatti, una crepa in un tubo di scarico dalla quale, appunto, c'è stata l'esalazione di comuni prodotti per pulire i bagni.

«Non è accaduto nulla di particolare, ma il sistema di sicurezza interno ha funzionato al meglio, proprio come deve, grazie alla professionalità di operatori addestrati. A seguito dei fatti, tragici, avvenuti a Tivoli, l'intervento è stato tempestivo a tutela degli utenti, pur in una situazione in cui non era in atto nessun pericolo, ma una semplice attività di manutenzione. A dimostrazione di ciò tutti gli esami prenotati sono stati regolarmente svolti», sono state le parole della commissaria Asl Sabrina Pulvirenti.

L'ingegnere Palmieri dell'ufficio tecnico Asl ha spiegato nel dettaglio l'accaduto: «Gli addetti erano impegnati nella pulizia della colonna fecale di un bagno posto al piano superiore della Radiologia, è stato gettato un mix di disgorganti che ha corroso un tubo e c'è stata la fuoriuscita delle esalazioni».

Nei pressi della Casa della Salute si è recato anche il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo. «Per fortuna - ha spiegato il primo cittadino - tutto si è risolto nel giro di qualche ore. Personalmente mi sono recato alla Casa della Salute per appurare l'accaduto. L'esalazione a base di comune varechina, c'è stata perché un tubo di scarico si è rotto e negli ambienti si è scatenato il panico. La situazione intorno alla 18 è rientrata, tutti gli operatori sono tornati al loro posto e il servizio è ripreso regolarmente», ha concluso il sindaco.