Pontecorvo, cani avvelenati a Sant'Oliva, rabbia e denuncia

Tre cani avvelenati in pochi giorni. Accade a Pontecorvo, nella zona di Sant’Oliva: ad essere presi di mira sono stati meticci di proprietà di alcuni residenti della zona. Presentata denuncia ai carabinieri.

“Mi sono recata presso il Comando Stazione Carabinieri di Pontecorvo per sporgere denuncia dopo l’ennesimo avvelenamento di cani avvenuto in località Sant’Oliva.

Come amministrazione comunale, posso dire che l’impegno sarà totale per incrementare i controlli. Proveremo a mettere in campo tutte le nostre forze per contrastare questo fenomeno”, ha dichiarato l’assessore delegata alla protezione degli animali, Annagrazia Longo. Quanto avvenuto segue episodi della scorsa estate, quando furono avvelenati altri cani, sempre a Sant’Oliva.

Ma il precedente riguarda anche alcune aree di caccia, a ridosso tra Pontecorvo ed Esperia, dove lo scorso ottobre furono rinvenuti bocconi avvelenati.