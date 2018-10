© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il traffico sul ponte Bailey verrà bloccato a partire da mercoledì 17. E' questa la decisione assunta ieri dall’amministrazione comunale per consentire alla Regione Lazio di completare la bonifica del versante franato nel marzo del 2013 e ricostruire il ponte sostituito poi con quello provvisorio in ferro.La Regione ha assicurato che ci vorranno all’incirca tre mesi di lavoro per restituire al capoluogo il prezioso collegamento viario che unisce la parte alta con quella bassa. Se non ci saranno intoppi, quindi, a fine febbraio, il traffico da piazza San Tommaso D’Aquino verso viale Roma potrebbe essere riaperto. Il nuovo viadotto tornerà alla grandezza originaria, cioè a tre corsie e verrà quindi dismesso anche l’impianto semaforico utilizzato per coordinare il traffico a senso unico alternato.Intanto il Comune, per arginare i previsti disagi alla circolazione ha creato un piano di mobilità alternativa.Istituita navetta per collegare meglio la parte bassa con il centro storico. Da piazza Salvo D’Acquisto transitando per via Aldo Moro, piazzale De Matthaeis, via San Gerardo (tunnel), piazza Rosorgimento, via Sella via Minghetti Corso Della Repubblica, via Alcide De Gasperi e via Fosse Ardeatine. La frequenza sarà di una navetta ogni 10 minuti a partire dalle 7,20 sino alle 20,30. Per tutto il mese di ottobre il servizio sarà completamente gratuito poi occorrerà acquistare il biglietto.L’ascensore inclinato sarà potenziato nelle sue corse con una frequenza che si ridurrà a soli 5 minuti (rispetto agli abituali 12), tra le 7,30 e 8,30 e tra le 12,45 alle 14,30.Per evitare di chiudere al traffico anche la parte iniziale di Corso della Repubblica (dall’intersezione con via De Gasperi a Largo Turriziani) in concomitanza della chiusura del ponte sono stati rinviati i lavori di Acea per la sostituzione di alcune condotte.