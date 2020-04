© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Entro il 2020 il progetto della trasformazione dell’ex area Permaflex , all’uscita del casello di Frosinone, in un mega parco tematico-commerciale, sarà avviato». Così il presidente del consorzio Asi , Francesco De Angelis , chiarisce i dubbi e le incertezze sull’esito di questo obiettivo.Attualmente il progetto di riqualificazione di quell’area dismessa all’entrata del capoluogo,è in Regione. Il progetto, di cui si parla oramai da quattro anni, subirà un’accelerazione.Sia il comune di Frosinone che la Regione devono compiere però alcuni passaggi formali prima di poter dare il via libera ai lavori.Il primo e più urgente problema è la realizzazione del parcheggio da 300 posti auto nei terreni ex Frasca (alle spalle della Stazione) legato al progetto ex Permaflex perchè sarà l’imprenditore stesso a farsi carico della sua realizzazione come opera compensativa. Per questo progetto manca l’ultimo passaggio burocratico in comune. «La delibera è pronta – fa sapere il sindaco Nicola Ottaviani - e la porteremo all’attenzione dei consiglieri comunali nel primo consiglio utile di maggio».GLI ESPROPRIIl terreno, ancora in mano ai privati, dovrà poi essere prima espropriato e messo a disposizione delle Ferrovie per la realizzazione della nuova stazione nel capoluogo. Dato il carattere di pubblica utilità laddove non si dovesse trovare l’intesa con i proprietari dei terreni si procederà comunque(mettendo in conto eventuali contenziosi che seguiranno il loro iter giudiziario).Su questi terreni nascerà la zona di interscambio ferro-gomma e verrà realizzata la nuova passerella pedonale in grado di collegare il cosiddetto quartiere Cinese con piazzale Kambo.Nell’ambito della trasformazione dell’ex sito industriale sono attese altre opere compensative come le tre rotatorie, una davanti all’entrata del centro commerciale, una all’ingresso dell’autostrada ed una nell’intersezione della Monti Lepini con l’asse attrezzato (Asi).I TEMPIPrevista inoltre una strada di penetrazione ed una piccola rotatoria con via Selvotta/via Enrico Fermi. Ma a che punto è la pratica in Regione e che tempi si prospettano? «Si tratta – spiega il presidente del Consorzio Asi, Francesco De Angelis – di alcuni passaggi formali che avverranno nei prossimi mesi: la Regione ha chiesto alcune prescrizioni di routine, dopodiché occorrerà passare attraverso le commissioni, il voto della giunta e il consiglio regionale; ma mi hanno assicurato i tecnici che si stanno occupando di quest’opera che non ci sono ostacoli di natura tecnica. Tutti i pareri da ottenere sono risultati positivi».Che tempi si prospettano quindi?«Ritengo plausibile che entro l’autunno sia completamente esaurito l’iter procedurale e autorizzativo e che entro fine dell’anno si potranno avviare i cantieri».