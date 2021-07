Investito mentre aiuta un automobilista, poliziotto di San Giorgio a Liri muore in Sardegna

Mercoledì 28 Luglio 2021, 13:10

Un agente della Polstrada originario di Cassino, Marino Terrezza, 36 anni, in servizio a Nuoro ha perso la vita stamattina. Il poliziotto, stando a quanto si è appreso, stava aiutando un automobilista a cambiare una ruota quando è stato investito, per lui inutile ogni soccorso degli operatori del 118. A travolgere il giovane un furgone lungo la superstrada 131 in territorio di Posada.

Terrezza viveva ad Orosei, con la moglie e il figlioletto.

Ad informare della tragedia i familiari è stato il comandante della Stradale di Cassino, il commissario Giovanni Cerilli accompagnato dalla psicologa della questura di Frosinone, Cristina Pagliarosi.