Poliziotto accoltellato alla stazione, aggressore arrestato in Spagna

Un uomo di nazionalità albanese è stato arrestato a Salou (Catalogna), in Spagna, come sospettato di un tentato omicidio avvenuto nel pomeriggio del 23 dicembre 2022 a Frosinone. Lo ha reso noto la polizia iberica. La persona fermata, di cui non sono emerse le generalità, aveva aggredito un ex poliziotto nel corso di una discussione per una questione di viabilità avvenuta in via Puccini, assestandogli diverse coltellate.



L'arrestato si era stabilito a Salou utilizzando una falsa identità romena, ha spiegato la polizia spagnola. La sua possibile presenza in territorio iberico era stata segnalata dagli inquirenti italiani lo scorso aprile, stando a quanto spiegato dai loro colleghi iberici in un comunicato diramato a

media locali.