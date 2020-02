Un 39enne è finito in carcere per

maltrattamenti in famiglia. È accaduto a Frosinone e l'uomo, dopo

aver violato più volte il divieto di avvicinamento ai luoghi

frequentati dalla vittima, ha visto così aggravarsi la misura nei suoi

confronti.

L'uomo era stato denunciato dalla madre nei mesi scorsi e il Tribunale

di Frosinone aveva emesso a suo carico un divieto di avvicinamento. La

donna, esasperata da una lunga serie di prevaricazioni, aveva trovato

la forza di denunciare il figlio che però non ha desistito. Il 7

febbraio scorso si è presentato più volte sia a casa sia al negozio

dove la madre lavora portando via alcune centinaia di euro dalla

cassa. Nei suoi confronti è stato deciso l'aggravamento della misura

