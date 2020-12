Numericamente sono il 90% del tessuto produttivo ciociaro. Ma sono anche le aziende che hanno sofferto maggiormente la crisi di quest’anno che volge al termine.

«Di certo - analizza Nino Politi, presidente della Federlazio - questo, è il peggior anno dal Dopoguerra ad oggi. Le nostre aziende (le piccole e medie imprese, ndR) hanno lavorato solo per 4-5 mesi; e se non c’è continuità e fiducia il mercato è inclemente. Non ho difficoltà a dire che quasi tutte hanno perso oltre il 50% del loro fatturato».

Ma nemmeno l’andamento del 2019 non era stato dei migliori...

«Esatto. La stragrande maggioranza delle aziende del frusinate viaggiava con un +0,1/+0,2 ossia con percentuali da sopravvivenza. Non certo di crescita. Ecco perchè la crisi di quest’anno è stata devastante, perchè è piombata su aziende che già annaspavano. Non ho difficoltà a dire che oggi chi riesce a portare il Bilancio a pareggio grida “vittoria”. Ma nessuna parla di “utile”».

La causa?

«Oltre alla pandemia, il tonfo dell’edilizia. Qui in Ciociaria l’80% delle imprese è legato, direttamente o indirettamente, al settore edile. E, si badi bene, è stato un settore che non ha avuto alcun sostegno dal Governo centrale, come invece hanno avuto (anche se in modo insufficiente) partite Iva, bar, ristoranti... Abbiamo perso tra i 9 mila e i 10 mila posti di lavoro nel silenzio più assoluto».

Ma oggi c’è molto fermento con le ristrutturazioni al 110%...

«E’ senz’altro un ottimo provvedimento - prosegue il presidente di Federlazio - ma dopo l’entusiasmo iniziale vedo un pò di scetticismo. Ci sono norme troppo farraginose e, anche questa volta (purtroppo!) la burocrazia è asfissiante, con una marea di documenti da produrre. Così il meccanismo rischia di incepparsi».

Ma allora per uscire dal tunnel cosa chiedete?

«Più infrastrutture e investimenti sull’economia green. Di certo non vogliamo soldi. E mi spiego: se Frosinone è caratterizzato dal polo chimico, e Cassino da quello meccanico, Sora potrà emergere solo se inserito in un collegamento veloce tra l’Abruzzo e il mare. Non scordiamoci che Balsorano dista dall’Abruzzo solo 6 chilometri. E allora bisogna investire su un collegamento veloce che unisca il Golfo di Gaeta a Pescara, attraverso Sora».

Potrebbe essere una delle richieste da fare al Governo?

«Sicuramente sì, visto che ora si parla di 219 miliardi di euro da investire. Ma al momento nessun parlamentare ha contattato le organizzazioni imprenditoriali. Neppure è in programma un tavolo di lavoro in tal senso. E questo è un altro aspetto preoccupante: vedo in giro troppi politici improvvisati, che pensano solo al loro orticello. Non vorrei ritrovarmi, tra un pò, peggio della Grecia».

La soluzione?

«Riporre fiducia nell’edilizia, a cominciare dal recupero dei centri storici e dalle grandi opere come ponti, strade e autostrade. Ma attenzione, con regole più snelle e meno gravose per le imprese. E mi spiego: oggi un muratore costa all’impresa 250 euro (lorde) al giorno; ma al lavoratore vanno in tasca 90 euro (nette). Ebbene, non possiamo ignorare che nei nostri vicini Paesi europei lo stesso lavoratore costa meno della metà».

E le amministrazioni locali possono dare un impulso alla ripresa?

«In questo quadro - prosegue Polito - è assai complicato. Oggi un sindaco governa con la palla al piede: lavora quando sa di non avere fondi a disposizione. In pratica ha le mani legate. E se qualcuno azzarda e tenta di fare un passo in avanti ecco che incombe l’ombra delle Procura. Di fatto, sono amministratori ingessati».

IL FUTURO

Ma loro, i piccoli e medi imprenditori della Ciociaria, nonostante le stime al ribasso, non solo si mostrano fiduciosi per il prossimo anno, ma sono pronti a rilanciare investendo su digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico.

Lo hanno ribadito in una recente indagine promossa dalla stessa Federlazio.

Per la quasi totalità degli interpellati, l’88,5%, «ci vorrà almeno un anno prima che l’attività aziendale possa tornare alla normalità». Nel dettaglio, per il 57% «ci sarà ancora qualche mese di sofferenza, ma si riuscirà comunque a mantenere più o meno la stessa capacità produttiva e lo stesso numero di addetti».

«Dunque - conclude Polito - adeguamenti infrastrutturali, tagli alla burocrazia, sistema delle autorizzazioni, bonifiche ambientali e modernizzazione sistemica saranno i fattori essenziali che influenzeranno il grado di reattività del tessuto produttivo. Solo così la Ciociaria potrà ripartire».



