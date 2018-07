All'indomani delle dichiarazioni dell'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, che ha criticato il terreno di gioco del 'Benito Stirpe di Frosinone dove i giallorossi hanno pareggiato per 1-1 in amichevole contro l'Avellino, l'amministratore unico del club ciociaro, Maurizio Stirpe, replica tramite un comunicato sul sito del club.



Il mister della Roma ci era andatio giù duro nella conferenza stampa post partita: «Il campo era indecente, non si può giocare. Meno male che non si è fatto male nessuno. Se l’avessi saputo non avrei giocato qui a Frosinone. Sulla partita non ho valutato niente, non possiamo giocare in un campo del genere. I carichi di lavoro erano evidenti, i miei giocatori pensavano di più a non farsi male e posso capirli perfettamente. Mi dispiace perché pensavo di trovare un contesto migliore. Tutto molto bello esternamente qui a Frosinone, meno bello sul campo che è la cosa che interessa di più a me, così come penso a tutti i giocatori e i tecnici».



«La nostra Società aveva più volte sconsigliato di organizzare questa amichevole il 20 luglio a Frosinone. Per due aspetti fondamentali che mi permetto di ricordare: su quel terreno di gioco c'era stata, prima, una invasione pacifica la sera del 16 giugno scorso in occasione della promozione in serie A e quindi la sera dell'8 luglio al 'Benito

Stirpe si era tenuto il Latin Awards 2018 con migliaia di persone assiepate sul campo».



«Nonostante tutto, abbiamo fatto il possibile per mettere a disposizione un terreno di gioco adeguato. Ma certe tempistiche di natura prettamente tecnica non possono venire compresse. D'altronde non vi è stato alcun sopralluogo per valutare le condizioni del terreno di gioco e quindi mi sento di poter dire che forse è stato inutile nel post-partita alimentare questo tipo di polemiche. Tutto questo lo puntualizziamo con la stima e l'amicizia di sempre», conclude Stirpe.

