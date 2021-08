Polemica a Paliano dopo lo stop alla fiera del 16 agosto ordinato dal sindaco

Venerdì 6 Agosto 2021, 19:14 - Ultimo aggiornamento: 19:21

A Paliano salta la tradizionale fiera del 16 agosto, commercianti e cittadini contrariati. L’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, con la quale è stato annullata l’attesa e storica fiera che si tiene ogni anno il 16 agosto. “L'annullamento della fiera – si legge sul portale internet del Comune - è stato stabilito dopo aver valutato l'impossibilità di garantire accessi scaglionati all'evento, di assicurare il distanziamento ed evitare il sovraffollamento, nonché di effettuare controlli in grado di evitare assembramenti e verificare l'accesso ai soli partecipanti muniti di Certificazioni Verdi Covid-19 (Green Pass) in concomitanza e nel luogo della fiera, che, come ogni anno, avrebbe richiamato un numero elevato di visitatori. Questo provvedimento – proseguono da Piazza XVII Martiri - si è reso necessario e inevitabile a fronte del mantenimento, sul territorio comunale, di tutte le misure tese al contenimento della diffusione del virus, soprattutto in considerazione del nuovo incremento di contagi registrati negli ultimi giorni a livello nazionale e locale”. La decisione ha sollevato la polemica tra commercianti e i cittadini legati alle tradizioni. “Se non siete capaci di organizzarvi nei controlli – – si legge nei commenti al post del Comune di Paliano che riporta la notizia dell’annullamento dell’evento - sarebbe giusto risarcire gli ambulanti. Quando non sapete prendervi delle responsabilità è giusto cambiare lavoro altrimenti fate solo danni. “Parlo da commerciante sfiancata dal ‘non lavoro’- scrive un’altra - La fiera era un modo per garantire al commercio locale di tirare un piccolo respiro di sollievo. Invece no, forse sarebbero bastati dei piccoli accorgimenti riguardo all'uso della mascherina e del distanziamenti…In fondo la fiera non differisce molto da concerti e spettacoli vari ,che a parte i posti prenotati nell'arena ,fanno si che le persone si assembrino comunque o no?” “Se la fiera è annullata – da notare un altro utente - anche tutte le altre cose si dovrebbero annullare. Compreso il Palio (dell’Assunta ndr.)”. “Tutte le iniziative che fa l’amministrazione – è la replica del Comune di Paliano - sono delimitate da un’area e per l’accesso è necessario il Green Pass. Per la fiera non è possibile delimitare l’area e controllare il Green Pass come previsto dal Dpcm. Per questo motivo la fiera non si svolgerà”. Pare proprio non siano state convincenti, però.