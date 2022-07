Pnrr, lavoro e occupazione: si è svolto a Cassino il Consiglio Generale della Cisl

Si è svolto mercoledì scorso, presso la prestigiosa aula Salerno, dell’Università degli studi di Cassino, il Consiglio Generale della CISL di Frosinone, alla presenza del Segretario Generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli e del Segretario Cisl Nazionale, Giorgio Graziani.

Dopo il saluto del Magnifico Rettore, Prof. Marco Dell’Isola, che ha espresso soddisfazione per aver scelto la Cisl il suo Ateneo per un appuntamento tanto importante, il Segretario Generale, Enrico Capuano ha aperto i lavori e, riprendendo le parole del Segretario Generale Luigi Sbarra, ha dichiarato: “Dobbiamo muoverci dal conflitto alla partecipazione, da un modello di relazioni industriali e sociali novecentesco, ideologico ed antagonista, ad un cantiere delle responsabilità, che punti a valorizzare contrattazione e bilateralità, innovazioni e competenze.” Molti, dunque, i temi trattati, a partire dai fondi del Pnrr, grazie anche al qualificato contributo del Prof. Giovanni Betta, già Rettore dell’ateneo di Cassino. Il confronto tra i dirigenti delle varie Federazioni di categoria della CISL è stato ampio e dettagliato per studiare al meglio le strategie da porre in essere al fine di far atterrare sul nostro territorio oppotunità di sviluppo, occupazione e rilancio. La Cisl di Frosinone pone al centro dei suoi temi polito-sindacali la contrattazione territoriale. Un modo di esprimere protagonismo propositivo nei rapporti con tutti gli interlocutori provinciali. Di contrattazione articolata è stato discusso nella relazione della Segreteria provinciale, fissando alcuni aspetti di fondamentale importanza per un territorio che necessita di un risveglio competitivo, avendone le caratteristiche embrionali. Le transizioni a cui siamo chiamati dovranno essere guidate dall’innovazione della proposta che la Cisl esprime a tutti i livelli dell’Organizzazione. Tra le novità avviate, la Cisl di Frosinone inizia a parlare di costituzione delle comunità energetiche, da proporre alle amministrazioni, laddove possibile realizzare la produzione, la condivisione ed il consumo di energie rinnovabili, al fine anche di intraprendere una politica delle tariffe, anche nella fiscalità locale, maggiormente equitativa e non soggetta ai rincari, dovuti a scelte geopolitiche. I lavori sono stati conclusi dagli interventi del Segretario Generale Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, che ha rimarcato come la Cisl di Frosinone sia un connettore locale, molto fervido e dalle straordinarie parole di giorgio Graziani, Segretario Confederale Cisl Nazionale che ha apprezzato la qualità ed il livello del dibattito scaturito durante l’intensa mattinata di lavori del Consiglio Generale.