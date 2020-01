Pneumatici scaricati nel fiume Alabro, beccata una coppia di Alatri: multa e ordine di bonifica

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Anagni hanno individuato gli autori dell’abbandono di pneumatici

avvenuto nella notte tra il 16 ed il 17 gennaio nell’alveo del fiume Alabro in comune di Ferentino, già

segnalato dagli organi di stampa e dalle associazioni ambientalistiche. Agli autori, una coppia residente in comune di Alatri, sono state irrogate sanzioni per un importo totale 1.800 euro e si è inoltre provveduto a informare gli Enti preposti (Comune di Ferentino e Consorzio di Bonifica), che si sono attivati tempestivamente per la rimozione dei rifiuti, affinché gli stessi possano agire in danno ai trasgressori per il recupero delle somme impiegate per le attività di

