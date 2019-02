© RIPRODUZIONE RISERVATA

na morte avvolta nel mistero e che ha portato via segreti ed inquietudine di un ragazzo di 24 anni. Una telefonata del consolato italiano di Barcellona alla famiglia di Michele Romano di Isola del Liri, fredda, triste, senza appello, che li avvisava del triste epilogo di una vita spezzata. Nulla è trapelato sulle cause della morte su cui c’è stretto riserbo da parte delle autorità spagnole, ma sembra che a stroncare la giovane vita di Michele sia stato un malore.Cosa sia accaduto a Michele lo stabilirà l’autopsia, disposta dalle autorità catalane, che fugherà ogni zona d’ombra sugli ultimi istanti di vita del giovane isolano.Michele Romano è il figlio di Pierluigi, ex assessore nella giunta Magliocchetti ed attualmente consigliere di maggioranza con delega alla manutenzione. Il ragazzo era rientrato in Spagna da un paio di giorni, lavorava come pizzaiolo, una decisione presa quella di espatriare dopo le tante delusioni lavorative di questi anni.Aveva fatto la gavetta in vari locali isolani come apprendista pizzaiolo, ma non era soddisfatto e quindi, come tanti altri suoi coetanei, aveva deciso di emigrare: «Era l’amico di tutti – raccontano i suoi compagni sconvolti dopo aver appreso la notizia – era un pezzo di pane come ragazzo, ma fuori dal coro, buono d’animo e di cuore. Stentiamo a crederci».Michele la settimana scorsa era ad Isola del Liri sul ponte della cascata Grande aveva incontrato i suoi amici raccontando della sua esperienza in Spagna dove aveva trovato un suo equilibrio. Era ripartito per Barcellona, ma da un paio di giorni non si era fatto sentire dai suoi. Nel primo pomeriggio di ieri la telefonata che ha sconvolto la sua famiglia ed un’intera città.