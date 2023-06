Martedì 13 Giugno 2023, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 09:41

Sono tanti, ormai troppi gli incidenti che si verificano ogni anno lungo via Sferracavalli, l'arteria che collega la città di Cassino con il vicino comune di Sant'Elia Fiumerapido. E proprio il Rapido, nei mesi e negli anni scorsi, è stato teatro di incidenti più o meno gravi. Non di rado alcune auto sono cadute nel fiume a causa delle scarse protezione e dei guardrail praticamente inesistenti.

Una problematica, questa, fatta più volte presente dai residenti del posto, unitamente ai disagi dovuti al fatto che l'arteria non è sufficientemente illuminata e non ci sono misure di messa in sicurezza per disincentivare l'alta velocità. Più volte sono state fatte richieste ai comuni di Cassino e Sant'Elia Fiumerapido, con conseguente scaricabarile sull'amministrazione provinciale e viceversa. Anche il semplice taglio dell'erba spesse volte diventa un'odissea. La problematica è tornata d'attualità all'indomani dell'incidente mortale nel quale ha perso la vita Benedetto Di Ponio di Sant'Elia Fiumerapido. Il 34enne stava facendo ritorno a casa quando ha perso il controllo della sua Citroen ed è finito fuori strada dopo essersi ribaltato più volte. I carabinieri della Compagnia di Cassino giunti sul posto per fare gli accertamenti ed i rilievi utili a risalire all'esatta dinamica continuano nelle indagini per fare chiarezza sul sinistro: un colpo di sonno, l'alta velocità, l'asfalto reso viscido dalla pioggia o c'è dell'altro? In attesa che si delinei con esattezza la dinamica, i residenti tornano all'attacco. «Sono mesi, anzi anni- dicono che denunciamo la pericolosità di via Sferracavalli. Dopo la Superstrada è diventata la strada dove si verificano più incidenti stradali, eppure nessuno fa nulla. Quel ragazzo poteva probabilmente essere soccorso per tempo, chi lo sa da quanto tempo era finito nella cunetta laterale, con quella strada buia tanti automobilisti non si sarebbero accorti dell'incidente». A lanciare l'allarme è stato proprio un automobilista, che con la coda dell'occhio si è accorto di qualcosa nella cunetta laterale ed ha fatto retromarcia. Da quel momento è partita la chiamata al 112.

Mancavano dieci minuti alla mezzanotte, l'ambulanza è arrivata però con circa 25 minuti di ritardo. Il motivo? «A Cassino non c'erano mezzi disponibili perché impegnati in altri soccorsi, abbiamo quindi provveduto ad allertare quelli più vicini. L'ambulanza è quindi giunta da Pontecorvo mentre l'auto medica da Ceprano, appena rientrata da un soccorso in A1» spiegano dall'Ares 118. In ogni caso si rimarca che, anche se i soccorsi fossero giunti da Cassino, era comunque necessario attendere che il ragazzo venisse estratto dal groviglio di lamiere da parte dei vigili del fuoco, e dall'Ares puntualizzano che quando è giunta l'ambulanza da Pontecorvo, i vigili del fuoco erano ancora in azione, dunque il personale medico non è potuto intervenire all'istante.La comunità di Sant'Elia Fiumerapido si stringe intanto attorno alla famiglia Di Ponio. I funerali si terranno giovedì alle 15,30 presso la chiesa di San Sebastiano. «A poco meno di un anno di distanza, il nostro paese viene nuovamente raggiunto dalla triste notizia di un'altra giovane vita spezzata a causa di un incidente stradale. E come sempre accade in queste occasioni, lo sgomento ed il grande senso di impotenza assalgono ognuno di noi», sottolinea il sindaco Angelosanto stringendosi ai genitori del ragazzo.