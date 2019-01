© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tasso di crescita delle imprese continua ad essere positivo, ma le previsioni occupazionali sono in calo. Sono le due facce della medaglia sullo sviluppo della provincia di Frosinone.Stando al report di Uniocamere il saldo tra iscrizioni di nuove imprese (2.662) e cessazioni (2173) in provincia di Frosinone segna un saldo positivo di 489 imprese con tasso di crescita dell'1.02%. In linea con lo scorso anno quando il saldo era stato di poco inferiore: 454 imprese in più.Al dicembre 2018 in provincia di Frosinone risultano attive 39.605 imprese, l'anno passato erano 39.391: 214 in più.Dopo Roma (+1,81%), il dato 2018 della provincia di Frosinone è quello più alto delle altre province laziali, tutte in positivo: 0,81% a Latina, 0,59% a Rieti, e 0,69% a Viterbo.Il Lazio è la prima regione italiana per crescita del numero delle imprese, seguita da Campania e Lombardia. Il tasso di crescita nel 2018 è stato pari a +1,57%, tre volte superiore alla media nazionale.Dati positivi che però, secondo il presidente di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti, si prestano ad una doppia analisi: «Una crisi lunga e pesante che non ha bloccato l'aumento di lavoratori e imprese, ma ha impedito un percorso di vera rinascita economica generando una crescita imprenditoriale e occupazionale a basso valore, con un impatto negativo sul versante della qualità del lavoro e della sua capacità di produrre reddito. Su questo dobbiamo impegnarci senza pause».Commenta positivamente i dati anche il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti: «Ancora una volta abbiamo raggiunto un risultato importante che attesta la validità delle politiche promosse dalla Regione. Dobbiamo sostenere chi fa impresa perché crea sviluppo, ricchezza e posti di lavoro. La parola d'ordine deve essere investimenti per creare lavoro». Già, il lavoro.Se l'andamento delle imprese è positivo, di segno opposto è quello delle previsioni occupazionali elaborate dal sistema Excelsior da Unioncamere e Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive).Secondo le stime per il trimestre gennaio-marzo di quest'anno sono previste 7.840 assunzioni. Nello stesso periodo del 2018 erano 8.520. All'appello ne mancano 680.Una flessione che si riflette anche su base regionale: nel Lazio nel primo trimestre di quest'anno sono previste 39.690 assunzioni, nel 2018 erano 45.610.Le previsioni, per quanto riguarda la Provincia di Frosinone, confermano un dato: la richiesta di dirigenti e manodopera altamente qualificati.Secondo le stime infatti il 41% dei profili lavorativi in entrata è rappresentato da operai specializzati e conduttori di impianti, il 20% da dirigenti e tecnici, il 17% addetti al commercio, solo 16% operai generici e 6% impiegati.I profili più richiesti sono anche quelli che si trovano di meno: su 70 operai specializzati in attività industriali previsti in entrata a gennaio, 68 sono di difficile reperimento. Ecco perché un quarto delle aziende ciociare prevede difficoltà a trovare i profili richiesti.Dei lavoratori in entrata nel primo trimestre 3.240 sono destinati al settore industriale, 940 alle costruzioni, 4.610 al terziario. Quasi un terzo avrà meno di 30 anni. Solo per il 24% degli assunti è previsto un contratto a tempo indeterminato.