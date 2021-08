Pistola rubata in auto: arrestato un 31enne ad Arce

Martedì 10 Agosto 2021, 08:13

Nell'auto sulla quale stava viaggiando era nascosta una pistola (scarica, ma rubata), per questo alla vista dei carabinieri ha tentato, con una repentina manovra, di eludere i controlli. E’ stato tutto inutile perché nel giro di poco è stato bloccato, identificato e arrestato. Si tratta di un trentunenne di Frosinone che dovrà rispondere di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione. E’ successo la notte scorsa ad Arce, dove i carabinieri del posto, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, hanno arrestato l’uomo già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Teatro dell’arresto località Campostefano dove un pattuglia dei carabinieri era impegnata nell'esecuzione di un posto di controllo, quando ha notato un'auto che, alla loro vista, ha rallentato improvvisamente la marcia cercando di eludere il passaggio dinanzi ai militari. I carabinieri, dopo aver immediatamente bloccato il mezzo, hanno avviato tutti i controlli, sia documentali sia materiali, sull’auto. L'uomo, stando alla ricostruzione degli investigatori, avrebbe continuato a mostrare segni d’insofferenza al controllo. Ben presto è stato scoperto il motivo: nascosta sotto un cuscino appoggiato sul sedile anteriore lato passeggero, è stata trovata una pistola a canna liscia calibro 28 scarica, (catalogata come arma comune da sparo per uso caccia). Gli accertamenti eseguiti sull'arma hanno portato a scoprire che era il provento di un furto consumato tempo fa ad Alatri (motivo per cui all'uomo è anche stato addebitato il reato di ricettazione).

La pistola è stata sequestrata, mentre l'arrestato, trattenuto presso la camera di sicurezza della stazione di Arce, al termine delle formalità di rito su ordine del pm di turno alla Procura di Cassino è stato associato presso la casa circondariale di Cassino. Le indagine per capire l'utilizzo che l’uomo ne avrebbe fatto della pistola vanno avanti, forse sarà lui, nel corso dell’udienza di convalida, a chiarire ogni aspetto.