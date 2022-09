Arma clandestina e droga in casa, arrestato e rimesso in libertà dopo la convalida

Arrestato dai carabinieri un uomo trovato in possesso di un’arma clandestina detenuta illegalmente e di un quantitativo di droga suddiviso tra “hascisc” e “marjuana”. L'episodio è avvenuto a Ferentino e sono entrati in azione i militari della compagnia di Anagni, L’arrestato, già noto alle forze di polizia, nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente del tipo marjuana, occultata all’interno del veicolo che aveva in uso. Nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione del fermato, gli uomini dell’Arma oltre al rinvenimento di un ulteriore quantitativo di droga, pari a circa 10 grammi suddiviso tra “hascisc” e “marjuana”, trovavano anche una pistola, replica del modello “Glock “, modificata artigianalmente mediante sostituzione della canna originale con un pezzo di acciaio tornito e forato che la rendeva perfettamente funzionante e idonea a sparare come una pistola vera e propria. L’arma clandestina, insieme al caricatore di cui era corredata e relativo munizionamento e lo stupefacente è stata subito posta in sequestro mentre l’uomo è stato dichiarato in arresto essendo indagato per violazione della legge sugli stupefacenti e della legge sulle armi. Al termine delle formalità di rito è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione. Dopo il processo per direttissima è stato convalidato l'arresto ma disposta la scarcerazione.