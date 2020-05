Sarà l’anno delle piste ciclabili a Frosinone? Parrebbe di sì stando ai programmi annunciati dall’amministrazione comunale. Oltre a quelle già previste che collegheranno lo Scalo al parco Matusa e lo scalo allo stadio "Benito Stirpe", la giunta Ottaviani intende realizzarne un’altra da 8 chilometri in grado di unire tutte le zone della parte bassa del capoluogo dallo scalo a De Matthaeis da Madonna della Neve alla villa comunale sino ai Cavoni.

Ma in quali condizioni si trovano le piste già realizzate in città? Ieri Il Messaggero le ha percorse un po’ tutte e la fotografia che emerge è desolante. Ecco cosa abbiamo visto nel nostro viaggio.

Cavoni - La ciclabile del quartiere inaugurata insieme alla stazione di bici nei pressi del cavalcavia ha ormai il fondo azzurro (per distinguerlo dal marciapiede) completamente scolorito, la segnaletica orizzontale consumata e erbacce nelle aiuole che in alcuni tratti invadono la carreggiata destinata alle bici.

Corso Volsci - La pista lungo Corso Volsci (ex Monti Lepini) costeggia l’omonima strada e l’attiguo marciapiede. Chilometri di asfalto (qui in buone condizioni) in mezzo al cemento che, però, si interrompono agli incroci dove per riprendere la ciclabile si deve passare e convivere sul marciapiede con totale assenza di separazione tra pedoni e ciclisti. L’aiuola a verde che avrebbe dovuto separare la strada dalla ciclabile ha solo il terreno ma di verde nemmeno un cespuglio d’erba.

Selva Piana - La pista ciclabile del quartiere che si collega con quella di Corso Volsci e giunge sino al parcheggio di via Vado Del Tufo versa in condizioni pietose: nel tratto del giardino che si colloca tra viale Spagna e Corso Volsci è sporca, piena di erbacce lungo il percorso, con diversi rami caduti dagli alberi al centro della carreggiata, strisce scolorite in più punti ma soprattutto una sede sconnessa con le radici che in diversi punti hanno sollevato l’asfalto creando pericolosi dossi per i ciclisti.

Nel tratto cittadino che costeggia i fabbricati denominati Casermone e Piramide, attraversa Corso Francia per immettersi in viale Austria e giungere infine nel parcheggio della Questura di via Vado del Tufo la carreggiata per i ciclisti diventa a senso unico di marcia uno sul lato destra e l’altro su quello sinistro. Lungo il tragitto spesso s’incontrano auto posteggiate o anche ammassi di rifiuti.

Corso Lazio - Qui c’è ancora chi crede che esista una pista ciclabile. In realtà c’è solo un piccolo tratto, all’altezza dei campi di calcio, che assomiglia ad una zona riservata al passaggio di bici. Il resto era una striscia di vernice sull’asfalto posta sui lati della strada impossibile da percorrere perché da sempre occupata dalle auto

Parco Matusa - L’unica pista ben tenuta è quella di più recente realizzazione al parco Matusa. Qui l’intero perimetro che circonda il parco è ben delineato con tanto di segnaletica orizzontale ben fatta. Per quanto concerne le postazioni per il bike sharing, servizio ora in gestione alla Cialone Tour devono essere completamente ristrutturate. Le bici non ci sono e il resto della struttura è stato vandalizzato.

