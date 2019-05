Piscina dell'ex Enal a Frosinone, sfuma la riapertura entro questa estate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’altra estate senza piscina. Anche quest’anno non si è riusciti nell’obiettivo di far riaprire l’ex piscina comunale di via Adige, nel quartiere Sacro Cuore di Frosinone.Un mese fa l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Tagliaferri, annunciava l’inizio dei lavori. Ad oggi però nessun operaio ha aperto il cantiere. A spiegare cosa è successo è lo stesso Tagliaferri: «Nel momento in cui la società che si è aggiudicata il project è andata a stipulare il mutuo è emerso che, a livello catastale, l’area non era mai stata trascritta come proprietà al comune di Frosinone ma risultata ancora accatastata come ex Enal. Questo passaggio ci ha fatto perdere qualche settimana. Ora però, la trascrizione è stata eseguita e la prossima settimana prevediamo di stipulare la convenzione definitiva ed approvare il progetto esecutivo». L’obiettivo di far riaprire la piscina per questa estate però appare, ancora una volta, sfumato: «Purtroppo - ammette l’assessore - prevedo di sì anche se una minima speranza ancora la conservo ma conoscendo i tempi dei lavori che sono già stimati in 100 giorni lavorativi l’appuntamento deve essere rinviato. È un obiettivo, questo della piscina, che mi porto dietro da quando ero consigliere e da oltre 20 anni. A questo punto mi preme però fare le cose bene perché il vecchio project lasciatoci in eredità dalle giunte precedenti era difficile da sbrogliare. Ci siamo riusciti e spero che tra qualche settimana si parlerà solo di lavori».I lavori, affidati alla operativa Nuovaenal srl che poi gestirà l’impianto per 29 anni, prevedono la riqualificazione delle due piscine abbandonate, una di 30 metri di larghezza per 27 di lunghezza ed una per bambini di 4,5 x 5, la riqualificazione degli spogliatoi e della zona ristoro. Tre le fasi di intervento previste: la riqualificazione di tutta la parte tecnologica, impiantistica e distributiva degli spogliatoi e della zona vasca per una spesa di circa 571 mila euro tra lavori e oneri della sicurezza. Quindi la realizzazione della vasca e la copertura del campo da tennis per renderlo utilizzabile anche nella stagione invernale, poi si valuterà anche un’eventuale copertura della stessa piscina per un utilizzo anche durante i mesi invernali.