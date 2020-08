© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un ingegnere, il responsabile amministrativo di un ospedale, studenti e impiegati di aziende private tra le otto persone (tra cui una di Ceccano) perquisite ieri dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Bari nell’ambito dell’indagine sulla diffusione illecita attraverso Telegram di pdf pirata di giornali e libri.Telegram è senza dubbio una delle app per la messaggistica istantanea più diffuse nel pianeta. Parliamo di un vero e proprio colosso che ha conquistato il mercato grazie alla sua efficienza e agli strumenti che mette a disposizione dell’utente. Infatti Telegram non è soltanto messaggistica istantanea ma può diventare anche un mezzo di informazione, di condivisione e anche uno strumento molto utile per fare affari.Questa innata versatilità dell’applicazione ti permetterà di gestire gruppi, super-gruppi, e anche canali dedicati ad un argomento o tema specifico.Ebbene, delle otto persone perquisite in tutta Italia, due sono formalmente indagate perché ritenute gestori dei canali Telegram. La posizione delle altre sei sarà valutata dagli inquirenti baresi all’esito dell’analisi dei telefoni smartphone, tablet e pc sequestrati durante le perquisizioni domiciliari. I sei sono risultati intestatari di regolari contratti di abbonamento con i giornali. Stando alle verifiche della Guardia di Finanza , scaricavano le loro copie che poi però venivano illecitamente diffuse su Telegram. L’inchiesta dovrà accertare a quale titolo i loro file finivano sui canali di pirateria digitale. Le perquisizioni sono state eseguite a Ceccano, in Puglia a Ugento (Lecce) e Bari, a Napoli, Torre Annunziata e Ceppaloni (Benevento) e ad Ancona. Dopo i due hacker indagati e perquisiti a giugno nell’ambito della stessa inchiesta, salgono così a dieci le persone coinvolte nell’indagine e a quattro quelle formalmente indagate per i reati, a vario titolo contestati, di riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d’autore.