Martedì 5 Settembre 2023, 08:35

In un momento in cui non si parla d'altro che di violenza sugli animali la "favola" di Aldo e Pippi Pippi riscalda il cuore. È la storia di una amicizia davvero speciale, quella fra un uomo cresciuto in orfanotrofio, Aldo, il suo pappagallino di nome Pippi. Una vera e propria simbiosi quella che si è creata fra i due, che rallegra tanti bambini e suscita tenerezza nella città di Sora. Pippi è piccola star in città, immortalato davanti all'aeroporto Leonardo da Vinci su uno skateboard, in giro su una piccola bici realizzata appositamente per lui è che pedala con agilità, sulla chitarra mentre un artista suona una canzone, in spiaggia. Ed ha conquistato anche il vescovo Mons. Antonazzo che si è lasciato fotografare con Pippi sul dito. È un pappagallino simpatico e socievole che ama soprattutto stare in mezzo ai bambini. Ed infatti ha iniziato a socializzare proprio con i più piccoli.

Le prime uscite in piazza Santa Restituta e nel parco Santa Chiara, poi sempre più spigliato, lo si è visto attirare l'attenzione delle persone in occasione di manifestazioni, feste di paese, sempre accanto al suo Aldo che si prende cura di lui come un figlio, con premura ed attenzione. In occasione della Notte Bianca dello sport, sabato scorso, è finito per diventare uno dei protagonisti praticando diverse discipline sulla spalla degli atleti. Si è esibito anche lungo il Corso "cantando" perfettamente intonato e al ritmo scelto per lui. Tantissime le persone che hanno voluto farsi una foto in compagnia di questo simpatico pennuto. È un calopsitta, della famiglia dei Cacatuidi.L'amicizia fra Aldo e Pippi inizia il 3 aprile 2022 quando la sua mamma umana purtroppo muore. Il nipote della signora chiama così Aldo per chiedere aiuto, conoscendo il suo smisurato amore per gli animali e così Pippi viene adottato. Aldo gli ha insegnato giochi, percorsi da fare, canzoncine, lo ha munito di skateboard e bicicletta con cui riesce a percorrere anche diversi metri pedalando con agilità con le sue zampette piumate. «È molto socievole e allegro - dicono tutti a Sora -, ha un carattere dolce e affettuoso e ci rallegra ogni volta che lo vediamo. È davvero un simpaticone, per nulla invadente». Ed in effetti grazie al suo carattere giocoso, rapportarsi con le persone per Pippi è stato un gioco da ragazzi: basta stare qualche minuto insieme a lui, accarezzarlo e dirgli qualche parola con tono amichevole per conquistare immediatamente la sua amicizia.«La mia passione per gli animali - racconta Aldo - è nata in orfanotrofio dove io sono cresciuto; mi prendevo cura di piccoli animaletti durante l'inverno, uccellini, lucertole che tenevo in camera di nascosto, nutrendoli. Mi tenevano compagnia quando mi sentivo solo. Poi arrivai a Sora nel 1978 e nei tre anni seguenti crebbi in istituto ad Anagni. La mia vita è stata sempre difficile ma nel 1987 nacque la mia prima figlia Vanessa e nel 1991 la seconda Maria Chiara; infine nel 1995 il mio Dante. Oggi sono un nonno pieno di cicatrici ma ringrazio Dio per avermi donato questi figli e l'amore nel cuore. Pippi ha lì dentro il suo spazio. Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce', diceva Anatole France, scrittore francese e premio Nobel per la Letteratura nel 1921 e faccio mia questa frase, anche con un pizzico di tristezza pensando a quanto male è capace di fare l'uomo. Mi riferisco ai recenti fatti nel parco nazionale d'Abruzzo, con la brutale uccisione di mamma orsa Amarena, e di Anagni con una povera capretta che non aveva mai fatto male a nessuno uccisa a calci da alcuni ragazzi».