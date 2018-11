© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pioggia non si ferma e in considerazione delle abbondanti precipitazioni cadute nei giorni scorsi la Protezione civile della Regione Lazio ha diramato un nuovo bollettino di criticità che per la giornata del 2 novembre 2018.«La previsione - spiegano dalla Protezione civile - è frutto di una stima dei quantitativi di pioggia previsti dalle prime ore di domani 2 novembre sull’intero territorio della regione che, messe in relazione con gli effetti idraulici ed idrogeologici delle piogge degli scorsi giorni, evidenziano uno scenario di particolare criticità».Il direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio, Carmelo Tulumello ha inviato una lettera ai Prefetti e a tutti i sindaci dei Comuni laziali in cui si raccomanda di adottare tutte le misure preventive previste dai piani di emergenza comunali.In particolare, tenuto conto anche degli effetti al suolo determinati dai fenomeni dei giorni 29 e 30, si raccomanda, tra l’altro di garantire la massima efficienza delle opere di regimazione idraulica; il monitoraggio costante delle zone a maggiore criticità idraulica ed idrogeologica; la vigilanza di sottopassi e di altre infrastrutture soggette ad allagamento.