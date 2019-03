Piloni, salta la delibera sulla transazione: tutta colpa di una fattura da 33mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era tutto pronto per dare l’ok a un documento a suo modo storico, che avrebbe chiuso un contenzioso che si trascina da 15 anni e tiene in ostaggio uno dei simboli della città. L’assessore ai lavori pubblici, Fabio Tagliaferri, presentando la delibera, poco prima aveva dichiarato: «Oggi è un giorno importante, perché ci riprendiamo quello che è nostro». E invece, alla fine, una fattura da 33mila euro ha fatto saltare tutto. Almeno per ora.Clamoroso dietro front sulla pratica dei Piloni. L’amministrazione comunale, dopo l’intervento del consigliere di Frosinone in Comune, Stefano Pizzutelli, ha deciso di ritirare la delibera che fissava in 126 mila euro il risarcimento alla Piloni srl per chiudere la transazione e tornare in possesso dell’area dei Piloni, le storiche arcate di via Alcide De Gasperi. Ieri il Consiglio comunale doveva approvare la delibera che dava il via libera alla giunta di procedere allo scioglimento consensuale del contratto per il vecchio project financing stipulato con la società Piloni srl all’epoca della giunta Marzi.Per mancanza dell’allegato relativo allo schema di transazione e per il mancato parere legale definitivo dell’avvocatura comunale l’opposizione di centro sinistra non avrebbe votato.Ma decisivo per il ritiro del punto è stato l’intervento del consigliere comunale Stefano Pizzutelli che è entrato nel merito della delibera, soffermandosi su un particolare.«Non vedo perché – ha affermato - dobbiamo pagare 33 mila euro per l’attività prestata a favore della Piloni srl da parte di una società, la Appennino srl, il cui socio di maggioranza è l’amministratore della stessa società Piloni srl. Dalla visura camerale risulta che tale società gestisce impianti di risalita a Campocatino e non si occupa di attività di guardiania e pulizia così come indicato nelle fatture che il comune avrebbe rimborsato alla Piloni srl. Siamo favorevoli allo scioglimento del contratto e al fatto che i Piloni tornino nella disponibilità della città perché riteniamo che i cittadini dovranno decidere il futuro. Mi auguro che a questo punto venga messo a disposizione uno schema di transizione ancora più favorevole al Comune rispetto a quello che è strato presentato».Approvato invece il nuovo regolamento di accesso al parco Matusa. Su richiesta si potrà chiedere al comune, con 15 giorni di anticipo, di utilizzare il cosiddetto quadrante degli ulivi, in prossimità della zona nord dell’attuale tribuna per organizzare piccole feste per bambini o anziani dietro un corrispettivo economico però ancora da stabilire.Fissato l’orario di apertura: 8-21 in inverno, 7,30-24 d’estate con eventuali prolungamenti di orario se richieste dal gestore in occasione di particolari circostanze.Su proposta del consigliere del Pd, Alessandra Sardellitti, è passato l’emendamento per il divieto di fumo all’interno del parco, mentre per l’accesso ai cani è stato, per il momento, riservata solo un’area del parco.Gianpaolo Russo