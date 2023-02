Venerdì 3 Febbraio 2023, 08:57

Piloni e Largo Turriziani: ora si dovrebbe partire dopo Carnevale. Per quanto riguarda la riqualificazione delle storiche arcate di via Alcide De Gasperi la proposta transattiva, dopo il via libera da parte dell'avvocatura, è stata inviata tramite pec alla società Piloni srl. La società che ottenne il project financing, mai avviato, dovrà ora rispondere al comune e se la proposta sarà accettata il comune è già pronto a versare la somma stabilita per rientrare in possesso dell'area ed avviare finalmente il cantiere. Resta solo da stabilire se i 126 mila euro fissati saranno concessi in un'unica trance oppure se l'amministrazione procederà a versare le tre rate previste in diversi step (due quelle del 2022 e del 2023 subito) e l'ultima l'anno prossimo. I lavori prevedono in una prima fase la messa in sicurezza idrogeologica e in una seconda fase il rifacimento delle arcate.



Su Largo Turriziani tecnici ed amministratori hanno eseguito un sopralluogo e stabilito una sorta di crono programma. Si inizierà con l'eliminazione della cabina per le foto, dei giochi per bambini e dell'albero posto al centro del Largo per poi consentire all'impresa di realizzare la nuova pavimentazione in marmo di Coreno e realizzare un mini-anfiteatro. «I lavori riferisce il sindaco Riccardo Mastrangeli partiranno dopo Carnevale». Si spera che questa volta sia davvero la volta buona perché, specie per quanto riguarda la riqualificazione dei Piloni sono 20, lunghissimi anni, che se ne parla. Ma mercoledì sera in giunta, in vista del prossimo bilancio da approvare (scadenza fine aprile anche se si cercherà di anticiparne l'approvazione per suddividere gli impegni di spesa per ciascun settore e ripartire con più slancio), è stato approvato anche il piano triennale delle opere pubbliche, un documento propedeutico proprio all'approvazione del documento economico programmatico che dovrebbe approdare in consiglio comunale a marzo. Nell'elenco delle opera da realizzare oltre alcune già note (dalla Metropolitana leggera al raddoppio dell'ascensore inclinato) ci sono alcune novità che potrebbero essere concretizzate già nel 2023 come, ad esempio, diversi cantieri già finanziati relativamente al dissesto idro-geologico. In particolare la sistemazione e la bonifica del versante che si trova sulla via Casilina sud in località Forcella dove, oltre alla messa in sicurezza del terreno, dovrà essere rifatto anche la sede stradale.

Gianpaolo Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA