Per un giorno sembrava di essere tornati ai fasti degli anni ‘80, quando sulle montagne ciociare si riversavano centinaia di appassionati provenienti da Latina, Roma e persino da Napoli.

Migliaia di appassionati ieri hanno letteralmente preso di assalto Campo Catino la località sciistica più rinomata della provincia di Frosinone. Una splendida giornata di sole con un clima fresco ma gradevole e tanta, tanta neve come non si vedeva da anni. Già intorno alle 10 sia il piazzale principale che quello sottostante erano gremiti.

Alle 12,30 trovare un parcheggio era diventato pressocchè impossibile con le auto parcheggiate anche alla fine della strada regionale quando la carreggiata inizia a restringersi.

Tantissime le famiglie e i bambini che si sono divertiti con i bob e gli slittini mentre qualcuno, coraggiosamente, si è portato a spalla gli sci salendo sulle vette più alte per riprovare il gusto di una discesa nonostante gli impianti chiusi.

Affari d’oro per le uniche due attività rimaste aperte e cioè i ristoranti Luciana e Virgilio.

Tanti, tantissimi, i semplici appassionati che si sono fatti una passeggiata sulla neve mentre alcuni, vista la bella giornata, sono saliti in bici addirittura da Valmontone! Un’oretta di dura ed impegnativa salita pur di assistere alla magia del panorama che offriva Campo Catino che ieri, grazie ad un’ottima visibilità, consentiva in alcuni punti di vedere il mar Tirreno e addirittura le isole ponziane. Uno spettacolo mozzafiato.

La pandemia e gli impianti di risalita chiusi, non hanno quindi scoraggiato le persone che hanno potuto respirare una giornata quasi “normale” all’insegna della buon’aria e del divertimento che sa offrire la neve.

A Campo Catino, nonostante il ritiro delle società abbruzzesi-marchigiane che avevano chiesto ed ottenuto la gestione degli impianti per 10 anni, le restrizioni del Covid e la chiusura di molte attività tra cui alberghi e scuole-sci si guarda con un cauto ottimismo alla oramai prossima apertura della stagione invernale prevista per il 7 gennaio.

«Per quella data – assicura il sindaco di Guarcino, Urbano Restante – partiremo con una gestione pro tempore. Saremo in grado di aprire la pista Rossa Canalino, la nera Olimpia e le due rosse del Vermicano. La pista azzura, la baby, resterà invece chiusa perché l’impianto, oramai vetusto, è da rifare. Per quest’anno non faremo in tempo ma abbiamo già pronti 350 mila euro per rifare l’impianto l’anno prossimo. Abbiamo poi preso parte ad un bando regionale dove sono previsti 700 mila euro per acquistare due tapis roulant dedicati a chi vuole imparare a sciare ed ai più piccoli. Le prospettive, insomma, sono buone anche se vedere così tanta neve e non poter aprire durante le festività natalizie lascia l’amaro in bocca».

Unica nota stonata: l’assenza di strutture ricettive. L’unico albergo rimasto era lo storico Eden. Dopo la scomparsa del proprietario occorrerà verificare le intenzioni degli eredi. L’alternativa, per chi volesse pernottare e rimanere in zona, sarà quella di rivolgersi alle strutture presenti a Guarcino.



