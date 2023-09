Piedimonte San Germano, caduto con la bici elettrica: giovane lotta tra la vita e la morte

Sabato scorso a Piedimonte San Germano in una strada comunale nella parte alta del paese due giovani extracomunitari, in sella a una bici elettrica, sono caduti riportando gravi ferite. Il fatto risale alle 15.45 sabato, quando i due stavano percorrendo via Vallicella, imboccando una discesa, sono scivolati sull’asfalto terminando la corsa sull'asfalto. Nella zona sono intervenute le ambulanze del 118. Il personale ha ritenuto che le ferite riportate da uno dei giovani necessitavano l’intervento dell’eliambulanza, per cui nella zona è atterrato il velivolo che ha trasferito il ragazzo al policlinico Umberto Primo di Roma.

Nelle scorse ore si è diffusa la notizia tragica, ma per fortuna non è stata poi confermata dalle autorità. "Le condizioni del ragazzo, bravo e ben inserito nella nostra comunità, sono gravi, ma non c'è stata alcuna tragedia.

A nome di tutti gli voglio formulare gli auguri di pronta guarigione", ha detto il sindaco Giacchino Ferdinandi. La ricostruzione è stata affidata ai carabinieri della stazione di Piedimonte San Germano.