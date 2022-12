Pico, abitazione distrutta dalle fiamme: paura per i tre occupanti

Abitazione distrutta dalle fiamme. E' quanto successo a metà pomeriggio di oggi, 28 dicembre, in località Cantarella a Pico. Le fiamme sono state avvistate intorno alle 16.15 e, immediatamente, è partita la chiamata ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Pontecorvo. Gli occupanti dell'immobile, per fortuna, non sono rimasti intossicati.

Tanta è stata la paura la colonna di fumo ha richiamato sul posto molti residenti della zona che si sono stretti alla famiglia molto conosciuta e stimata. Ad andare a fuoco l'abitazione e un deposito che in precedenza era adibito a falegnameria. Si cerca di capire, ora, l'origine delle fiamme. L'immobile, strando a quanto si apprende, pare sia inagibile.