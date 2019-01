Picchia selvaggiamente la compagna al ristorante, puntandole anche un coltello alla gola tra lo sgomento degli avventori. È accaduto ieri sera a Ceprano. Sul posto, chiamati dai clienti e dal titolare del ristorante, sono arrivati i carabinieri. Alla vista dei militari l'uomo - un 37enne con precedenti per furto e droga - ha continuato a colpire la donna opponendo resistenza per sottrarsi all'arresto. Dopo averlo disarmato, i carabinieri lo hanno arrestato e portato in carcere a Frosinone. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Frosinone per le cure del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA