Quindicenne picchiata dalla madre perché non aveva lavato i piatti, scatta la denuncia per lesioni e maltrattamenti. Lina (il nome di fantasia), a causa delle percosse ricevute, era costretta anche ad andare in ospedale. Figlia di genitori separati, il padre aveva appreso che la figlia era finita al pronto soccorso da una amica della ragazzina. La minorenne presentava il labbro gonfio, due graffi sotto l'occhio, un ematoma alla testa causato dal lancio di un mobiletto di legno. Ma non è tutto: sul braccio sinistro l'adolescente presentava un segno simile a quello di un morso. A causa di quella lesione non riusciva più a muovere l'arto. Il genitore le aveva chiesto cosa fosse successe. Lina avrebbe riferito che ad aiutare la madre a picchiarla era stato anche il compagno. Quest'ultimo avrebbe detto alla madre: «Vuoi che ti aiuti ad ammazzarla?». E lei per tutta risposta gli aveva detto: «Sì, aiutami». A quel punto l'uomo le aveva sferrato un pugno sulla bocca.

Il padre di Lina nel vedere la figlia massacrata di botte in quel modo, ha subito avvisato il suo avvocato di fiducia Claudia Mancini ed ha fatto scattare la denuncia. Al momento la madre è stata iscritta sul registro degli indagati per il reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto riferito dal padre della ragazzina, la ex moglie era solita abusare con l'alcol e quando si trovava in stato di alterazione alcolica non era più in grado di gestire le figli. Lina ha una sorella più grande che al momento non era presente ai fatti. A questo da aggiungere che anche al nuovo compagno della donna piaceva alzare il gomito

Quel giorno sul tavolo c'erano tre bottiglie vuote di vino. Va da sé che Lina non voleva più stare in quella casa. La ragazzina adesso teme che a seguito della denuncia del padre la mamma possa vendicarsi su di lei mettendo in atto comportamenti violenti. L'uomo si è subito offerto di ospitare la minorenne nella sua abitazione. Al momento della separazione, va detto, la donna si era battuta con tutte le sue forze per evitare che il padre potesse avere contatti con le figlie. A suo dire era un pessimo marito ed un pessimo genitore. Quindi era meglio che le ragazzine crescessero senza di lui. Da allora sono trascorsi degli anni. La figlia più grande è già andata via di casa perché ha conosciuto un ragazzo con cui ha deciso di convivere. Ma Lina vive ancora lì dentro.