Gli autovelox della superstrada Ferentino-Frosinone-Sora non saranno riparati, ma sostituiti con altri presi in affitto. Lo ha deciso il Comune alla luce della stima dei danni subiti dai due rilevatori di velocità tra agosto e settembre. I due autovelox in particolare sono stati colpiti da pesanti petardi che hanno compromesso interamente la loro funzionalità. Aggiustarli costerebbe di più che prenderli a noleggio.La responsabile della polizia locale, la comandante dei vigili urbani Rosalinda di Nunzio, con una determina dei giorni scorsi ha deciso di procedere all'affitto di due autovelox per quattro mesi, da ottobre 2018 a gennaio 2019, per l'importo di circa 18.000 euro complessivi per entrambi gli strumenti.L'accensione dei due rilevatori di velocità, come confermato dal sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, «avverrà nei prossimi giorni e sarà puntualmente comunicata dall'Ente di piazza Matteotti». La velocità massima consentita nei tratti di posizionamento dei due autovelox sia in direzione Sora che in direzione Ferentino è di 70 km/h.