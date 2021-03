Pescosolido, resti umani nel giardino di una villa: indaga la Procura

Macabro ritrovamento nella giornata di lunedi. Resti umani sono stati trovati in un terreno che circonda una elegante villetta in località Vallefredda a Pescosolido. Indaga la Procura di Cassino. La scoperta è stata effettuata durante alcuni lavori di giardinaggio incaricati dal proprietario dell’abitazione che fino a poco tempo fa aveva affitatto villa e parco ad un uomo di Sora che sembra gravitare intorno agli ambienti delle agenzie funebri. Lunedì il giardiniere si è accorto della presenza di resti chiaramente di natura umana e parti di una bara. Chiamati immediatamente i carabinieri. Sul posto i militari dell’arma della Compagnia di Sora che hanno posizionato grossi teli bianchi davanti i cancelli della villa contro occhi indiscreti. Sono stati avviati immediatamente tutti gli accertamenti ed indagini approfondite. Una notizia raccapricciante che lascia sgomenti ma su cui sarà fondamentale fare chiarezza anche per restituire dignità a quei poveri resti.

Ultimo aggiornamento: 14:55

