Stalking, lesioni e violenza sessuale nei confronti di una giovane di 19 anni. Queste le accuse che hanno portato davanti al gup G. T. un impiegato di 45 anni residente nel capoluogo ciociaro.La vicenda risale allo scorso anno quando la ragazza ,una studentessa residente anche lei a Frosinone , conosce l’impiegato ad una festa in casa di amici. Immediata l’attrazione dell’uomo nei confronti della 19enne. Un’attrazione che era stata subito ricambiata dalla ragazza. Dopo qualche mese i due, che si erano frequentati assiduamente, erano diventati una vera coppia. Per qualche tempo tutto sembrava scorrere per il meglio. Ma poi la gelosia dell’uomo ha cominciato a logorare quel rapporto. La differenza di età iniziava a farsi sentire. L’uomo le vietava di uscire da sola, di frequentare le amiche.Via-via che passava il tempo si rendeva conto che quella tra loro era una relazione destinata a finire. A farle prendere coraggio e chiudere definitivamente quella storia, il fatto di aver incontrato nei viaggi che faceva per andare all’università (quella di proseguire gli studi era l’unica concessione che era riuscita ad ottenere) un suo coetaneo.Con il tempo si era innamorata di quel giovane che aveva gli stessi suoi interessi, che faceva insieme a lei gli stessi progetti di vita. Ma è stato proprio aver confessato all’impiegato di essersi innamorata di un altro a far scatenare nell’uomo una violenza inaudita.Nonostante la giovane gli avesse detto che tra loro era finita, lui aveva cominciato a pedinarla ed a perseguitarla ad ogni ora del giorno e della notte. In più di qualche occasione, incontrandola per strada, oltre ad averla insultata l’aveva aggredita fisicamente prendendola a calci e schiaffi. Ma la decisione di far scattare una denuncia nei suoi confronti è scaturita quando una sera la studentessa, che abita nella parte alta della città, mentre stava rientrando a casa è stata aggredita dall’ex compagno il quale, dopo averla scaraventata all’interno del portone di un palazzo, aveva cercato di violentarla. Fortunatamente le sue urla avevano richiamato l’attenzione di un condomino che si era affacciato. Il 45enne , a quel punto, intuendo che quelle persone nel giro di pochi minuti sarebbero scese in strada, si è dato alla fuga. La giovane, seppure dolorante a causa delle percosse ricevute, ha voluto immediatamente presentare denuncia. A conclusione delle indagini il pubblico ministero ha richiesto il rinvio a giudizio nei confronti dell’impiegato. Il 24 giugno l’uomo, che è rappresentato dall’avvocato Rosario Grieco dovrà comparire davanti al gup del tribunale di Frosinone per difendersi dalle accuse di stalking, lesioni e violenza sessuale.