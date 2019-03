© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per lungo tempo una 35enne residente nel capoluogo ciociaro aveva sopportato quel marito violento che la picchiava e le estorceva denaro.La donna, mamma di due figlie minorenni, ad un certo punto non ce l'ha fatta più e si è rivolta ad un centro antiviolenza. L'avvocato Sonia Sirizzotti che ha seguito il caso della signora ha fatto scattare la denuncia nei confronti del coniuge, un disoccupato di 45 anni. Lui, che non ha un lavoro, pretendeva che la moglie gli desse il denaro da spendere per acquistaredroga e superalcolici. Ogni primo del mese nonostante la separazione, il 45enne iniziava a perseguitare la ex moglie perché sapeva che lei aveva riscosso lo stipendio. E se la donna si rifiutava iniziava a malmenarla.L'avvocato Sirizzotti che sapeva molto bene la situazione che stava vivendo la sua assistita ha fatto in modo che nei confronti dell'uomo venisse disposto il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie. Ieri però, avendo disatteso tale disposizione, è finito in manette. I carabinieri allertati dalla donna, lo hanno bloccato proprio davanti all'abitazione.Ai carabinieri si è giustificato dicendo che era andato a casa a prendersi del vestiario perché il giorno dopo doveva entrare in una comunità. La donna ha smentito categoricamente quella affermazione in quanto i due sono separati da più di un anno e del coniuge in quella casa non c'è più nulla. L'uomo è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della caserma di Viale Mazzini in attesa che venga trasportato in carcere.