31 Maggio 2021

Accusato di maltrattamenti sulla moglie chiede il rito abbreviato. L’udienza davanti al gup si terrà il prossimo 11 giugno.

«Ti renderò la vita impossibile. Ti farò togliere la casa e ti caccerò via».

Queste sono soltanto alcune delle frasi che C.M. un impiegato di 50 anni residente a Torrice avrebbe rivolto alla moglie dopo che aveva saputo che la donna aveva intrecciato una relazione con un altro uomo. Ma la signora, una casalinga di 40 anni parte offesa in questa vicenda, ha sempre sostenuto che aveva iniziato a frequentare un’altra persona quando era già separata. Dunque, al al suo ex non doveva alcuna spiegazione. A detta della donna, che è rappresentata dall’avvocato Sonia Sirizzotti del centro antiviolenza che ha sede a Frosinone , aveva deciso di interrompere quel rapporto matrimoniale proprio perché non ce la faceva più a sopportare un marito che continuava a metterla in cattiva luce anche davanti alla figlioletta di 12 anni. Alla ragazzina diceva che la madre era una poco di buono e che lei doveva starne alla larga perché era un pessimo esempio.

SITUAZIONE DETERIORATA

La situazione con il tempo si era talmente deteriorata che la casalinga ha preferito chiedere la separazione. Ma da quel momento per lei è iniziato l’inferno.

Oltre a denigrare la moglie l’uomo insultava anche i suoceri complici di avere appoggiato la nuova relazione della donna.

Sovente i coniugi ricevevano sulla piattaforma social minacce di morte. A questo da aggiungere che l’uomo, anche se separato, viveva in una ala della casa , ottenendola innalzando una parete. E proprio perchè viveva lì vicino, non perdeva occasione per fare dispetti alla donna chiudendole il misuratore dell’acqua e tagliandole i fili della corrente. L’ultima volta che l’aveva aggredita , poi, dopo averle sputato in facci, l’aveva colpita alla gamba con un bastone di legno procurandole lesioni che l’avevano costretta al Pronto soccorso.

Scene di violenza a cui sovente assisteva la figlioletta che tra l’altro aveva cominciato ad avere nei confronti della madre un atteggiamento ostile e distaccato quasi ad accusarla del naufragio di quel matrimonio. L’avvocato Sirizzotti alla luce degli elementi raccolti è riuscita a far allontanare l’uomo da quella abitazione. La ragazzina invece aiutata da uno psicologo, sta cercando di ritrovare un poco di serenità accanto alla mamma. Il prossimo 11 giugno la sentenza.