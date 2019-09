Perquisizione nel carcere di Frosinone, dalle celle spunta fuori di tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cellulari, ma anche un bidone per fare la grappa e macchine rudimentali per fare tatuaggi. È quanto rinvenuto nel carcere di Frosinone nel corso di una maxi perquisizione eseguita l’altra notte dalla polizia Penitenziaria. A darne notizia è Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE: «Oltre 60 unità della Polizia Penitenziaria hanno provveduto ad effettuare una perquisizione straordinaria in due sezioni del carcere Pagliei di Frosinone. I detenuti, colti di sorpresa nelle ore notturne, hanno tentato di gettare i telefoni cellulari di piccolissime dimensioni nel water senza riuscirci grazie al pronto intervento degli agenti. Qualche detenuto ha tentato di disfarai del telefono gettandolo dalla finestra ma prontamente l’oggetto è stato recuperato da alcuni poliziotti. I detenuti più pericolosi hanno tentato di creare disordine in sezione ma la professionalità degli agenti ha evitato il degenerarsi dell’evento critico. A fine operazione sono stati rinvenuti 9 telefoni cellulari, cavetti usb, macchine rudimentali per tatuaggi, un bidone di frutta macerata per fare la grappa, psicofarmaci, medicinali di vario genere, penne usb. Il sindacato esprime il proprio apprezzamento al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Frosinone ed a tutto quello che ha partecipato alla perquisizione ed auspica che venga loro riconosciuto una meritata ricompensa».