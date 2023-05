Domenica 14 Maggio 2023, 09:17

Quella del suo assistito nei confronti di una donna di 40 anni residente nel capoluogo ciociaro era una vera e propria ossessione. Quindi si trattava di una patologia psichiatrica che non potrebbe essere inquadrata come stalking. Questo è quanto ha sostenuto nei giorni scorsi davanti al gup Antonello Bracaglia Morante, l'avvocato Mario Grieco che difende un operaio di 50 anni di Frosinone. Il legale ha chiesto una perizia affinché venga valutata la capacità del suo assistito di stare in giudizio. Il giudice ha accolto tale richiesta e il prossimo 7 luglio il perito dovrà pronunciarsi in tal senso.

L'uomo è accusato anche di violazione di domicilio in quanto sarebbe penetrato all'interno dell'abitazione della donna di cui si era invaghito. Ma siccome non era stato ricambiato invece di rassegnarsi aveva sviluppato una vera e propria ossessione nei confronti della sua amata. Aveva cominciato a mettere in atto comportamenti persecutori che andavano oltre quello messi in atto da uno stalker. Entrava nel garage e con il tubo dell'acqua allagava tutto il locale. Non contento asportava antenna e specchietti della sua macchina. Altre volte le chiudeva il contatore del gas e le staccava anche la corrente.

La donna non riusciva nemmeno più ad uscire di casa. Quindi ha fatto scattare la denuncia. I familiari si alternavano nell'appartamento proprio per non lasciarlo mai deserto. Una volta per impedire alla quarantenne di entrare dentro casa le aveva ostruito la serratura con un materiale adesivo. L'avvocato difensore dell'imputato è convinto che il suo assistito sia affetto da problemi psichici. Questo il motivo che lo ha portato ad avanzare la richiesta di una perizia psichiatrica.