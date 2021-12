Il forte odore di gas, poi l'allarme: i vigili del fuoco intervengono per la perdita da un serbatoio

Perdita improvvisa di gas da un serbatoio che alimenta i riscaldamenti di un’abitazione: paura a Cervaro. Il forte odore di gas che si avvertiva nella zona, nella serata di ieri, ha spinto i proprietari ad allertare il 115. In poco tempo il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino ha valutato la pericolosità della cisterna, per questo sono stati allertati i colleghi del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Roma. Intervenuti sul posto hanno avviato la bonifica del serbatoio. Le operazioni sono andate avanti fino a notte fonda. L’area è stata messa in sicurezza. Nessuno dei residenti ha riportato conseguenze di salute.

