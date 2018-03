di Pierfederico Pernarella

E' stata ritrovata a Campobasso Maria Greco, la donna di 66 anni di Veroli, che si era allontanata da martedì scorso facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche e l’impegno dei Carabinieri della Compagnia per individuare la pensionata si sono concluse nel migliore dei modi. I militari dell’Arma, fin da subito, tramite l’utilizzo di apparecchiatura elettronica per tracciarne gli ultimi spostamenti e l’ausilio dei cani molecolari del Nucleo Cinofili di Roma, hanno fatto il possibile per scongiurare un tragico epilogo. Tale attività ha portato i militari verso una fermata di un mezzo pubblico, con direzione sud e, quindi seguire la pista dell’allontanamento volontario verso il luogo d’origine della donna. Infatti, dopo aver individuato e interessato, a Campobasso, alcuni familiari della donna, nella serata di sera la pensionata è arrivata in quel centro, dove i Carabinieri della Compagnia di Alatri, con l’ausilio dei colleghi del posto, ne hanno verificato anche il suo stato di salute. Si conclude così, con un lieto fine, questa vicenda.

