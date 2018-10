© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha litigato con la ex e l'ha colpita alla testa e al volto con un bloccasterzo: l'uomo, un pensionato romano di78 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Roma Montesacro, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, con l'accusa del tentato omicidio della donna, una pensionata 75enne originaria di Veroli.L'uomo ha raggiunto la donna nella sua abitazione, in via Italo Svevo, in zona Tufello a Roma e, durante una lite legata alla fine della loro relazione, l'ha colpita al viso e alla testa con un grosso bloccasterzo metallico, lasciandola ferita sul pianerottolo condominiale e scappando a bordo della sua auto.La lite ha attirato l'attenzione di alcuni vicini di casa che hanno contattato il 112. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno soccorso la vittima, portata poi all'ospedale Sant'Andrea dove è stata ricoverata in osservazione, non in pericolo di vita.